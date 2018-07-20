(ÖZEL) Bu üst geçidi yayalar değil, motosikletliler kullanıyor

Şişli’de engelli ve çocuklu ailelerin geçişi için yapılan üst geçidin motosikletli kuryeler tarafından geçiş köprüsü haline getirilmesi görenleri şaşkına çevirdi.

Şişli’de engelli ve çocuklu ailelerin geçişi için yapılan üst geçidin motosikletli kuryeler tarafından geçiş köprüsü haline getirilmesi görenleri şaşkına çevirdi.

Şişli’de bulunan bir üst geçit, yolu kısaltmak isteyen motosikletlilerin geçiş köprüsüne döndü. Vatandaşlara aldırış etmeden üst geçidi kullanan motosikletlilerin rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü. Üst geçidi kullanan vatandaşların güvenliğini tehlikeye atarak ilerleyen motosiklet sürücülerinden çevredeki vatandaşların şikayetçi olduğu öğrenildi. Yolu kısaltmak amacıyla yapılan geçişler nedeniyle çocuklu ailelerin üst geçitten geçmekte tereddüt ettiği belirtildi.

"Üst geçitten geçmeye korkar hale geldik”

Üst geçidi kullanan motosikletlerden şikayetçi olduğunu belirten bir mahalle sakini, "Üst geçitten geçmeye korkar hale geldik. Bir anda arkamızda beliriyorlar. Kural tanımıyorlar. Üst geçit bizim için mi yoksa onlar için mi anlamış değilim" diyerek yaşanan kuralsız geçişlere tepki gösterdi.