ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 09:00

(Özel) Camdan bakan çocuklarının gözü önünde eşini vurdu

İstanbul Küçükçekmece’de lüks site önünde bir kadın camdan bakan çocuklarının gözü önünde kocası tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken olayın şüphelisi koca ise olay yerinden kaçtı.

(Özel) Camdan bakan çocuklarının gözü önünde eşini vurdu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İstanbul Küçükçekmece’de lüks site önünde bir kadın camdan bakan çocuklarının gözü önünde kocası tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken olayın şüphelisi koca ise olay yerinden kaçtı.

Olay, dün sabah saatlerinde Atakent Mahallesi’nde lüks bir site önünde yaşandı. İddiaya göre M.Y. isimli kocasıyla bir gün önce tartışan kadın, ertesi gün aynı sitenin önünde silahlı saldırıya uğradı. Görgü şahitlerinin iddiasına göre 2 çocuk annesi kadın sitenin önüne gelen kocasıyla bir süre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışma sonrası öfkeli koca camdan çocukların ‘baba yapma’ diye bağırmasına rağmen art arda silahını ateşledi. Bacaklarına birkaç el ateş gelen kadının yardımına yine çevredekiler yetişti. M.Y. ise olay yerinden kaçmaya çalışırken yine görgü tanıklarının beyanına göre kendisine müdahale etmeye çalışan vatandaşlara da silah doğrulttu. Kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ise kaçan şüphelinin peşine düştü.

Kaçarken taksilere de silah doğrultmuş

Olay sonrası yaşananları aktaran ticari taksi sürücüsü, "Buradan yolcumu aldım havalimanına gidecektim. Tam çıkarken silah sesleri duydum kadının birisi yerde yatmış bağırıyordu. Bir beyefendi de elinde silahla bir şeyler söylüyordu ama onu duyamadım. Burada silahla bana dur diye ikazda bulundu ben de durmadım yolcum olduğu için. Arkada da bir ticari sürücüsü daha vardı ona da silah doğrulttu. Onun da yolcusu vardı" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku