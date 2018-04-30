ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 09:11

(Özel) Çocuğuna hırsızlık yaptıran vicdansız anne kamerada

İstanbul Fatih’te bir restoranda gözüne kestirdiği telefonu 5 yaşlarındaki oğluna çaldırarak cebine koyan vicdansız anne, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Annenin çocuğuna hırsızlık yaptırması ise ’pes artık’ dedirtti.

(Özel) Çocuğuna hırsızlık yaptıran vicdansız anne kamerada
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İstanbul Fatih’te bir restoranda gözüne kestirdiği telefonu 5 yaşlarındaki oğluna çaldırarak cebine koyan vicdansız anne, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Annenin çocuğuna hırsızlık yaptırması ise ’pes artık’ dedirtti.

Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih’te bulunan bir restoranda meydana geldi. Çocuklarla birlikte restorana gelen 3 kişi sipariş vererek masaya oturdu. Masanın yanında şarjda telefon olduğunu gören hırsızlar, kararını değiştirerek verdikleri siparişin paket yapılmasını istedi. Sipariş paket yapıldığı sırada, annesi olduğu iddia edilen kadın, 5 yaşlarındaki çocuğunun yakasından çekerek telefonu almasını istedi. Ailenin kalktığı masaya birisinin oturacağı sırada çocuk, çalışanların dalgınlığından faydalanıp telefonu şarjdan çıkararak annesinin cebine koydu. Telefonu cebinde saklayan anne bir süre daha restoran içinde dolanarak siparişlerin paket yapılmasını bekledi. Kadının kucağındaki bebeğiyle hiçbir şey olmamış gibi dükkan içerisindeki rahat tavırları ’pes artık’ dedirtti. Paketleme işlemi bittikten sonra aldıkları yiyeceğin parasını ödeyen hırsızlar, hızlı bir şekilde iş yerinden çıkarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Annenin çocuğuna hırsızlık yaptırdığı anlar kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 kişinin çocuklarla birlikte restoran geldiği, sonrasında sipariş vererek masaya oturduğu ardından da geri kalkıp siparişlerinin paket yapılmasını istedikleri görülüyor. Kadın yanında bulunan çocuğuna cep telefonunu çaldırdığı ve cebine koydurduğu, sonrasında ise dükkandan ayrıldıkları görülüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku