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07 Ekim 2018 Pazar 14:27

(Özel) Çorlu’da cesedi yakılarak gömülen şahıs İstanbul’da toprağa verildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde başından vurularak öldürülüp, daha sonra yakılarak toprağa gömülen şahsın cenazesi, Şirinevler’de kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.Tekirdağ Çorlu’da bir anda ortadan kaybolan bir...

(Özel) Çorlu'da cesedi yakılarak gömülen şahıs İstanbul'da toprağa verildi
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde başından vurularak öldürülüp, daha sonra yakılarak toprağa gömülen şahsın cenazesi, Şirinevler’de kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ Çorlu’da bir anda ortadan kaybolan bir çocuk babası Gökhan Altunpul’un eşi Şafak Altunpul, 17 Eylül günü polise eşinden 2 gündür haber alamadığını belirterek kayıp başvurusunda bulunmuştu. Polis ekiplerinin yaptıkları araştırmalarda eğlence mekanından birlikte çıktığı Turan E’nin aralarında tartışma çıkması sonucu Gökhan Altunpul’u tabanca ile başından vurarak öldürdüğü, ardından da Yeniçiftlik beldesindeki eğlence mekanına getirerek bazı çalışanlarıyla birlikte deniz kenarında yakıp gömdüğü belirlenmişti. Ekiplerin arazide yaptığı incelemede Altunpul’un kemikleri bulunmuştu. Cinayete kurban giden Gökhan Altunpul için Şirinevler Ulu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Altunpul’un yakınları fenalık geçirdi. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Altunpul’un naaşı, Kocasinan Mezarlığı’na götürülüp defnedildi.
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