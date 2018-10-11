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11 Ekim 2018 Perşembe 09:25

(ÖZEL) Döviz bozduran vatandaşa fazla para verdi, iki katı zarar etti

Kadıköy’de bir dövizci iş yerine gelen müşterisinden aldığı 500 Euro’nun TL karşılığını yanlış hesaplayınca müşteriye iki katı fazla para verdi. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Kadıköy’de bir...

(ÖZEL) Döviz bozduran vatandaşa fazla para verdi, iki katı zarar etti
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Kadıköy’de bir dövizci iş yerine gelen müşterisinden aldığı 500 Euro’nun TL karşılığını yanlış hesaplayınca müşteriye iki katı fazla para verdi. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kadıköy’de bir döviz bürosuna gelen müşteri, iddiaya göre, kasiyere 500 Euro’yu bozdurması için verdi. Kasiyer ise, 500 Euro’nun TL karşılığını yanlış hesapladı ve yaklaşık bin Euro’nun karşılığı tutarında para ödedi. Fazla para alan vatandaş, parayı saydıktan sonra iş yerinden çıkarak oradan uzaklaştı. Daha sonradan durumu fark eden döviz bürosu çalışanı iki katı zarar etti. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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