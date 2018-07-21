(ÖZEL) Drift onlar için yaşantı, vatandaş için çile

Bursa’da caddelerde drift yapan araçlar tehlike saçıyor.

Bursa’nın muhtelif noktalarında buldukları kavşaklarda ve düz yollarda makas atıp drift yapan araçlar vatandaşları korkutuyor. Araç sürücüleri, bunun onlar için hayat tarzı olduğunu belirtseler de, vatandaşlar bu durumdan şikâyetçi. Bursa polisi trafikte bu tarz giden araçlara cezai müeyyide uygulasa da, sürücüler bu davranışlarından vazgeçmiyor. Genelde bu tarz videoları çeken lüks araç sahipleri, bu videoları sosyal medyada yayınlayarak çok sayıda tıklanma alıyor.