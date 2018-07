(Özel) Engelli çocukların tek iletişim aracını çalan hırsızlar kamerada

Bahçelievler’de asgari ücretle geçimini sağlayan kadının evine giren hırsız, kadının zihinsel engelli çocuklarıyla tek bağlantı aracı olan telefonu çalarak kayıplara karıştı. Vicdansız hırsızın eve girdiği ve çıktığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Temmuz günü sabah saat 06.30 sıralarında Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, asgari ücret karşılığında yaşlı bir kadına bakarak zihinsel engelli 2 çocuğuyla birlikte geçimini sağlayan Filiz Gürbüz’ün (46) evine hırsız girdi. Sabah erken saatlerde Filiz Gürbüz ile çocukları Batuhan ve Osman Gürbüz’ün uyuduğu sırada kapıyı zorlayarak içeri giren hırsız evin altını üstüne getirirken, engelli çocukların cebindeki paraya kadar her şeyi alarak kaçtı. Her yeri dağıtan hırsız, Gürbüz’ün bir gün önce aldığı maaşından geriye kalan bin 250 lirayı ve çocukların cep telefonunu çaldı. Zihinsel engelli Batuhan, uyandığında evin dağınık olduğunu görünce korkuyla annesini uyandırdı. Gördükleri karşısında şoka uğrayan kadın, ne yapacağını şaşırdı.

Zihinsel engelli çocukların telefonunu çalarak kayıplara karışan hırsızın eve girdiği anlar çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, hırsızın önce evin önünden geçip bir süre sonra eve girdiği, sonrasında da çıktığı ve kamerayı fark edince eliyle kapatmaya çalıştığı görülüyor.

“Ben işe gittiğim zaman tek ulaşım yolumu elimden aldılar”

Kendisini zihinsel engelli çocuğunun uyandırdığını söyleyerek gözyaşlarıyla olayı anlatan Filiz Gürbüz, “Batuhan uyanarak anne ev dağılmış deyip beni uyandırdı. Bir anda yatağımdan fırladım ve her yer dağıtılmış. Çantamda banka kredisi için ayırdığım bin 250 lira para vardı, o çalınmış. Çantamı didik didik aramış ve araya atmış. Hiçbir şeyi düşünmüyorum, sadece çocuklarıma ulaşım yolum olan telefonu çalışmışlar. Benim evimde plazma yok, bir şey yok. Ben zor durumda olan ve tek başıma çocuklarımı büyüten bir anneyim. Nasıl olur da benim engelli çocuklarımın telefonunu götürür. Ben işe gittiğim zaman tek ulaşım yolumu elimden aldılar. Ben zaten boğazıma kadar borçluyum, bu bana yapılmazdı. Ne olursunuz bana yardımcı olun. Benim ikinci bir telefon alacak ne gücüm ne de kudretim var” dedi.

“Çocuklarıma ulaşım yolum bu telefonlar, ne olursunuz bana yardım edin”

Çocuklarının zihinsel engelli olduğunu ifade eden Gürbüz, “Benim çocuklarımda zihin geriliği var. Her an benim çocuklarıma, onların da bana ulaşmaları lazım. Ben tek başıma çalışıp çocuklarımı büyüten bir anneyim. Ne olursunuz bana yardım edin. Hangi vicdanla yaptı. Hem zor durumdayım hem de ikinci bir telefon ben çocuklarıma alamıyorum. Çok zor durumdayım, şu an çantamda 50 liram var, başka da param yok. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum, ne olursunuz bana yardım edin. Ben parayı istemiyorum, ben onu kazanır yine öderim. Ama çocuğumun telefonunu bana verin, çocuklarıma ulaşım yolumu bana verin. Ben dilenci değilim ama çocuklarıma ulaşım yolum bu telefonlar, ne olursunuz bana yardım edin. Sizden tek dileğim bu” diyerek yardım istedi.