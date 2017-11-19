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19 Kasım 2017 Pazar 07:49

(Özel) Fatih’te zincirleme kaza; 1 yaralı

Fatih’te gece saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza yapan araç içerisinde bulunan engelli vatandaşı ise sağlık ekipleri araç içerisinden çıkardı.Kaza gece saatlerinde Fatih Millet caddesi üzerinde meydana geldi....

(Özel) Fatih'te zincirleme kaza; 1 yaralı
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Fatih’te gece saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza yapan araç içerisinde bulunan engelli vatandaşı ise sağlık ekipleri araç içerisinden çıkardı.

Kaza gece saatlerinde Fatih Millet caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 FVB 0586 plakalı otomobil sürücüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 RU 9139 plakalı araca, o otomobilde önünde seyreden 34 AL 0586 plakalı araca çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde bulunan ve kaza sonrası yaralanan engelli vatandaş, araçtan çıkartılarak ambulansa konuldu. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından yaralanan engelli vatandaş Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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