ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 08:43

(Özel Haber) 2 aracın takla attığı kazada emekli astsubay yaralandı

Bursa Mudanya ilçesinde 2 aracın takla attığı kazada bir emekli astsubay yaralanırken, astsubaya çarpan araçta bulunan 3 şahıs olay yerinden ormanlık alana kaçarak uzaklaştı.Olay Mudanya Bursa Karayolu Bademli Mahallesi yakınlarında meydana...

(Özel Haber) 2 aracın takla attığı kazada emekli astsubay yaralandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bursa Mudanya ilçesinde 2 aracın takla attığı kazada bir emekli astsubay yaralanırken, astsubaya çarpan araçta bulunan 3 şahıs olay yerinden ormanlık alana kaçarak uzaklaştı.

Olay Mudanya Bursa Karayolu Bademli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bursa istikametinde seyir halinde olan emekli astsubay M.G.(49) kontrolündeki 11 EE 140 plakalı otomobile, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 77 DH 948 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan 2 araç taklalar attı. Kaza sonrası araçta sıkışan emekli astsubay M.G., çevredeki vatandaşların yardımı ile kurtarılırken, astsubayın aracına arkadan çarpan 77 plakalı hafif ticari araç sürücüsü ve aynı araçta bulunan 2 şahıs kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak ormanlık alana kaçtı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.G., Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Emekli astsubayın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ve polis ekipleri, kaçan şahıslar ile ilgili arama çalışması başlattı.

Kazaya sebebiyet veren ve kaçan sürücünün alkollü olma ihtimali üzerinde duruluyor. Jandarma ve polisin kazayla ilgili soruşturması da sürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku