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18 Kasım 2017 Cumartesi 11:32

(Özel Haber) 3 saniyede cep telefonu çaldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 işyerinden gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı. Hırsızın vitrin camını taşla kırarak...

(Özel Haber) 3 saniyede cep telefonu çaldı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 işyerinden gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı. Hırsızın vitrin camını taşla kırarak 3 saniyede telefon çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kentte meydana gelen hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gevher Nesibe ve Cumhuriyet mahallelerinde 5 gün içerisinde 4 işyerinde meydana gelen olayları incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde olayların şüphelisi olarak belirlenip gözaltına alınan F.G. işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan hırsızlık olayı da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kameraların kaydettiği görüntülerde şahsın elindeki taşla vitrin camını kırdıktan sonra telefonları 3 saniyede çalarak gözden kaybolduğu görüldü.

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