(ÖZEL HABER) Aç kalan köpekler ilkokul öğrencisine böyle saldırdı

Bursa’da okuldan eve giderken başıboş 4 köpeğin saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisi ölümden döndü. Aç kalan köpeklerin saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Köpekler tarafından kalbinin üzerinden ısırılan küçük çocuk yaşadığı dehşet anlarını İHA muhabirine ağlayarak anlattı.

Olay merkez Yıldırım ilçesinde yaşandı. 12 yaşındaki Abdulmetin F. ders bitimi evine gitmek için okuldan çıktı. Eve gidiş güzergahı üzerinde yürüyen Abdulmetin F. ve 2 arkadaşının önüne çıkan 4 köpek hırlamaya başladı. 3 çocuktan ikisi kaçmayı başarırken küçük çocuğun peşinden koşan köpekler küçük çocuğu duvar kenarında sıkıştırıp saldırdı. Çantasını savurup köpeklerden kurtulmaya çalışan küçük çocuk köpeklerden birinin üzerine atlaması ile yere düştü. Kalbinin üzerinden ve her iki bacağından ısırılan küçük çocuğun bağırmasından korkan köpekler korkup kaçtı.

Köpeklerin elinden kurtulup eve giden Abdulmetin F. durumu ailesine anlattı. Oğlunun yaralandığını farkeden baba Abdullah F. özel bir otomobille oğlunu hastaneye götürdü. Hastanede yapılan müdahalenin ardından uzun süre müşahede altında tutulan küçük çocuk bugün taburcu edildi. Üzerindeki şoku atamayan Abdulmetin F., yaşadığı dehşet dolu anları göz yaşları içinde İHA muhabirine anlattı.

Küçük çocuk, “Okuldan çıktım, arkadaşlarımla eve gidiyordum. 4 tane köpek önüme çıktı. Arkadaşlarım kaçınca ben de kaçtım. Köpekler beni yakalayıp defalarca ısırdı. Ben onlardan kurtulup kaçtım, eve geldim. Çantamı orada unutmuşum. Babam beni hastaneye götürdü. O an çok korktum. Okuldan eve giderken sürekli köpekler önümüze çıkıyor” dedi.

Baba Abdullah Fidan ise. “Çocuğum okuldan çıkıp eve giderken yolda 4-5 tane köpeğin saldırısına uğramış. Bu bölgede 7 tane okul var. Burada sürüler halinde köpekler dolaşıyor. Bu bölgede çiftliğe benzeyen birkaç ev de var. Burada köpekler çok. Bu köpeklerin adı sahipli, ama hepsi dışarıda. Köpekler çocuğumu kalbinin üzerinden ısırmış. Yavrum ölümden döndü” şeklinde konuştu.