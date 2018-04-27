ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 09:30

(Özel Haber) Arnavutköy’de faciadan dönülen anlar kamerada

Arnavutköy’de gece yarısı kontrolden çıkan bir kamyon bir ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle ağaç yerinden sökülürken, kaza anı güvelik kameralarına yansıdı

(Özel Haber) Arnavutköy'de faciadan dönülen anlar kamerada
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Arnavutköy’de gece yarısı kontrolden çıkan bir kamyon bir ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle ağaç yerinden sökülürken, kaza anı güvelik kameralarına yansıdı

Kaza, Arnavutköy’de gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 07 ZY 0746 plakalı kamyon kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon, bir iş yerine doğru ilerledi. Hızla ilerleyen kamyon bir terzi dükkanının önüne duran ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç dururken, kamyonun çarptığı ağaç yerinden söküldü. Gece yarısı olması sebebiyle çevrede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Kazada sürücü yaralanırken, vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan yaşanan kaza anı ise terziye ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku