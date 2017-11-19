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19 Kasım 2017 Pazar 09:47

(Özel haber) Avcılar’da ev yangınında tüpün patlama anı kamerada

Avcılar’da 4 katlı bir binanın üst katında çıkan yangında, evin içindeki tüp patladı. Patlama anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın, dün akşam saatlerinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde...

(Özel haber) Avcılar'da ev yangınında tüpün patlama anı kamerada
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Avcılar’da 4 katlı bir binanın üst katında çıkan yangında, evin içindeki tüp patladı. Patlama anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde 4 katlı bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek evin her yerine saran yangın metrelerce uzaktan görüldü. Yangını gören apartman sakinleri ve çevrede bulunan vatandaşlar sokağa dökülürken, alev alev yanan evdeki tüp büyük bir gürültüyle patladı. Mahalle sakinleri itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında tüp patlamasına tanık olan Emre Yurtsever, “Tüp patladı sonra bir anda sesleri duyunca koşa koşa geldik. Allah’tan içeride kimse yoktu. İtfaiye geldi, şimdi söndürmeye çalışıyorlar” dedi.

Patlama anı kamerada

Yangının ilk çıkış anı ve sonrası çevredeki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kameraya yansıyan görüntüler arasında alevli şekilde yanan evin içerisindeki tüpün bir anda patlaması da görülüyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

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