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26 Nisan 2018 Perşembe 09:18

(Özel Haber) Bursa’da 23 Nisana damga vuran cinayet güvenlik kamerasında

Bursa’da bir gencin yol verme meselesi yüzünden tartıştığı travesti tarafından bıçaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. 20 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybederken, 49 yaşındaki travesti ise tutuklandı.Olay 23 Nisanda Çekirge...

(Özel Haber) Bursa'da 23 Nisana damga vuran cinayet güvenlik kamerasında
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Bursa’da bir gencin yol verme meselesi yüzünden tartıştığı travesti tarafından bıçaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. 20 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybederken, 49 yaşındaki travesti ise tutuklandı.

Olay 23 Nisanda Çekirge Meydanı’nda yaşandı. 20 yaşındaki Görkem Bayraktar trafikte aracı ile giderken, şüpheli Derya Y. (49) ile yol verme meselesinden tartıştı. Tartışmanın ardından Derya Y, küfrederek, meydanda bulunan evine gitti. Bayraktar, Derya Y.’nin ettiği küfrü içine sindiremeyip, arkasından takip etti. Kapıyı çalmaya başlayan Bayraktar, kapıyı açan Derya Y. ile kapıda boğuşmaya başladı. Derya D. cebinden çıkardığı bıçakla Bayraktar’ı karın bölgesinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Derya Y’nin Görkem Bayraktar’ı yaralayıp kaçtığı o anlar ise bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Ağır yaralı olan Bayraktar, peşlerinden koşmaya çalışsa da, aşırı kan kaybettiği için yolun karşısında bulunan büfenin önünde yığılıp kaldı. Büfe çalışanları yaralı halde yerde yatan Bayraktar’ı görünce hemen ambulansı aradı. Büfe çalışanları Bayraktar’a su vererek kanı durdurmak için tampon yaptı.

Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Görkem Bayraktar yoğun bakıma alındı. Bayraktar’ın karın bölgesinden bıçakla derin bir kesik olduğu ve bağırsaklarının parçalandığı öğrenildi. İki gündür yoğun bakımda olan Bayraktar bu sabah saatlerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Polis ekipleri çevrede yaptığı kısa süreli araştırma sonucu şüpheli Derya Y.’yi, kıskıvrak yakalamayı başardı. Derya Y, ifadesi alındıktan sonra hastaneye götürülerek sağlık kontrollerinden geçti. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görkem Bayraktar, Demirtaşpaşa Mahallesi’nde bulunan Timurtaşpaşa Camii’nde kılınan cenaze namazını müteakip toprağa verildi. Acılı anne ise cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı
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