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29 Nisan 2018 Pazar 09:36

(Özel Haber) Cep telefonunu alıp konuşuyormuş gibi yaparak çaldı

Bakırköy’de bir markete müşteri kılığında giren şahıs, market çalışanının dalgınlığından faydalanarak, cep telefonunu çalıp konuşuyormuş gibi yaparak kaçtı. Cep telefonunun çalınma anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına...

(Özel Haber) Cep telefonunu alıp konuşuyormuş gibi yaparak çaldı
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Bakırköy’de bir markete müşteri kılığında giren şahıs, market çalışanının dalgınlığından faydalanarak, cep telefonunu çalıp konuşuyormuş gibi yaparak kaçtı. Cep telefonunun çalınma anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Bakırköy Osmaniye Ümraniye Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan bir markete müşteri kılığında gelen şüpheli, markette alışveriş yapacakmış gibi hareket etmeye başladı. Aradığı bir ürünü kasa görevlisine soran şüpheli daha sonra tekrar kasanın olduğu bölüme yöneldi. Market görevlisinin kasa başında bulunmadığı anı kollayan şahıs, el çabukluğuyla kasanın alt tarafında bulunan çekmeceden cep telefonunu çaldı. Telefonu kulağına alarak konuşuyormuş gibi yapan hırsız, hızlı bir şekilde marketten çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızın market içerisindeki tüm bu anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Konuşuyormuş gibi yaparak çaldı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde market içerisine gelen şahıs önce alışveriş yapacakmış gibi market içerinde tur atmaya başlıyor. Ardından market çalışanına aradığı bir ürünü sorarak marketin arka bölümüne yöneliyor. Market çalışanının kasanın başından ayrılmasını bekleyen şahsın, el çabukluğuyla cep telefonunu çaldığı görülüyor. Hırsızın, çaldığı cep telefonuyla konuşuyormuş gibi yaparak marketten koşarak kaçması da görüntülere yansıyor.
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