ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 10:02

(Özel Haber) Dolmabahçe Tüneli’nde kağıt toplayıcı çocukların tehlikeli oyunu

Yaya geçişine yasak olmasına rağmen Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’ne giren ve yanlarında hızla seyreden araçlara aldırış etmeyen kağıt toplayıcı çocukların tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi. Sürücüler korna çalarak çocukları uyarırken, o anlar kameralara yansıdı.

(Özel Haber) Dolmabahçe Tüneli'nde kağıt toplayıcı çocukların tehlikeli oyunu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Yaya geçişine yasak olmasına rağmen Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’ne giren ve yanlarında hızla seyreden araçlara aldırış etmeyen kağıt toplayıcı çocukların tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi. Sürücüler korna çalarak çocukları uyarırken, o anlar kameralara yansıdı.

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’ne dün saat 15.00 sıralarında giren kağıt toplayıcı 4 çocuk, yürekleri ağza getirdi. Yaya geçişine yasak olmasına rağmen tünele giren ve yaklaşık 2 bin 390 kilometre boyunca yanlarında seyreden araçlara aldırış etmeden tünelden geçen çocukların tehlikeli oyunu görenleri şaşkına çevirdi. Sürücülerin korna basarak uyardığı çocuklar, bir süre sonra tünelden çıkarak mola verdi. 4 çocuğun tehlike tünel yolculuğu ise kameraya yansıdı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku