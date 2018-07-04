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04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:18

(Özel haber) Edirne’de feci kaza kamerada

Edirne’de, bir kamyon ile motosikletin kavşaktaki çarpışması, saniye saniye şehir polis kamerasına yansıdı. Kazada, refüje savrulan motosiklet sürücünün ağır yaralandığı bildirildi.Edinilen bilgiye göre, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin...

(Özel haber) Edirne'de feci kaza kamerada
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Edirne’de, bir kamyon ile motosikletin kavşaktaki çarpışması, saniye saniye şehir polis kamerasına yansıdı. Kazada, refüje savrulan motosiklet sürücünün ağır yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı alan üzerinde bulunan Sarayiçi kavşağına giren motosikletle kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüje savrulan motosikletli, kaza sonrası ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, kaza anı şehir polis kameralarına anbean yansıdı.
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