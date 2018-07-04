Edirne’de, bir kamyon ile motosikletin kavşaktaki çarpışması, saniye saniye şehir polis kamerasına yansıdı. Kazada, refüje savrulan motosiklet sürücünün ağır yaralandığı bildirildi.Edinilen bilgiye göre, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı alan üzerinde bulunan Sarayiçi kavşağına giren motosikletle kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüje savrulan motosikletli, kaza sonrası ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, kaza anı şehir polis kameralarına anbean yansıdı.
(Özel haber) Edirne’de feci kaza kamerada
Edirne’de, bir kamyon ile motosikletin kavşaktaki çarpışması, saniye saniye şehir polis kamerasına yansıdı. Kazada, refüje savrulan motosiklet sürücünün ağır yaralandığı bildirildi.Edinilen bilgiye göre, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin...