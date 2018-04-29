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29 Nisan 2018 Pazar 09:13

(Özel Haber) İstanbul’da trafikte tehlikeli yolculuklar kamerada

Bahçelievler’de levha taşıyan iki kafadarın motosikletle tehlikeli yolculuğu görenleri hayrete düşürdü. Şişli’de ise patenci gençlerin tehlikeli yolcuğu kameralara yansıdı.Bahçelievler Kocasinan’da motosiklet ile seyreden iki kafadar,...

(Özel Haber) İstanbul'da trafikte tehlikeli yolculuklar kamerada
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Bahçelievler’de levha taşıyan iki kafadarın motosikletle tehlikeli yolculuğu görenleri hayrete düşürdü. Şişli’de ise patenci gençlerin tehlikeli yolcuğu kameralara yansıdı.

Bahçelievler Kocasinan’da motosiklet ile seyreden iki kafadar, ilginç görüntüler oluşturdu. Şahıslardan biri motosikleti sürerken, arkadaki ise elindeki büyük bir levhayı taşımaya çalıştı. Çevredeki sürücülerin hayrete düştüğü görüntüde, motosiklet sürücüsü hem kendi hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde patenci 2 gencin ise trafiğin yoğun olduğu yolda tehlikeli hareketleri kameraya yansıdı.
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