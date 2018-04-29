(Özel Haber) Kağıthane’de binadan düşen sıva parçaları 2 kişiyi yaraladı

Kağıthane’de bir binanın dış cephesinden düşen sıva parçaları, biri çocuk 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.Olay, geçtiğimiz gün saat 19.00 sıralarında Kağıthane Mahallesi Gürsel Caddesi...

Kağıthane’de bir binanın dış cephesinden düşen sıva parçaları, biri çocuk 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 19.00 sıralarında Kağıthane Mahallesi Gürsel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir tekstil atölyesinin dış cephesindeki sıva parçaları yoldan geçerken üzerine düşen 14 yaşındaki İbrahim Elhamut kolundan yaralandı. 112 sağlık ekipleri yaralı çocuğa müdahale ettiği esnada ise toplanan kalabalığın üzerine tekrardan sıva parçaları düştü. Başına düşen sıva parçaları sonucu ağır yaralanan şahsa olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. Olay yerine ikinci bir ambulans daha istendi. Hastaneye kaldırılan yaralı çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, adamın durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olay sonrası polis ekipleri ve belediye çalışanları binanın çevresine çelik bariyerlerle güvenlik şeridi çekti. Yaşananlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

“Abim hastaneden gelince evde yatacak”

Abisinin durumuna ilişkin bilgi veren 10 yaşındaki Muhammet Elhamut, “Benim abimin koluna binadan sıva parçaları düştü. Kolu şimdi iyi. Ama hastaneden gelince evde yatacak, okula da gitmeyecek” dedi.

Olay anını anlatan Mehmet Eker adlı vatandaş ise, “Bir ses geldi ve dışarıya çıktık. Bir baktık çocuğun koluna taşlar düşmüş binadan. Sonra ambulans çağırdık, ambulans geldi. Tam o esnada herkes oraya toplandı. 10 dakika sonra da kalabalığın içerisindeki adamın kafasına parçalar düştü. Adam kanlar içerisinde kaldı. İkinci bir ambulans geldi. Burada bir insan ölebilirdi. Belki de adam öldü, durumunu tam olarak bilmiyoruz. Durumu çocuk ağırdı. Çünkü taş adamın kafasına geldi” diye konuştu.