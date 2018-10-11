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11 Ekim 2018 Perşembe 09:10

(Özel Haber) Kış hazırlığı parmaklarından etti

Erzurum’da meydana gelen üzücü kazada motorlu testereyle odun kesmeye çalışan bir kişi kazayla el parmaklarını kesti. Talihsiz adam hastaneye kaldırıldı.

(Özel Haber) Kış hazırlığı parmaklarından etti
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Erzurum’da meydana gelen üzücü kazada motorlu testereyle odun kesmeye çalışan bir kişi kazayla el parmaklarını kesti. Talihsiz adam hastaneye kaldırıldı.

Havaların iyice soğumaya başladığı Erzurum’da kış hazırlıklarına da hız verildi. Kış ayları öncesinde komşusuna yardım etmek için motorlu testereyle odun kesmeye çalışan 4 çocuk babası Recep Koç (58) kazara 3 parmağını kesti. Koç, yakınları tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlk kez motorlu testereyi kullandığını ifade eden Recep Koç, "Kışlık yakacak hazırlarken testerenin elimden fırlamasıyla parmaklarım kesildi. Benim diyeceğim tavsiye anlamında kimse bilmediği, acemi olduğu aleti kullanmaya çalışmasın. Sonucu ağır olabiliyor" dedi.

Babasının yanında refakatçi olarak kalan Recep Koç’un kızı da uyarılarda bulunarak, "Kimse bilgisi dışında aletleri kullanmaya çalışmasın. Bir anlık kazayla eller, kollar kesilebiliyor. Babam testerenin acemisiydi, parmaklarını kaybetti. İnsanlar daha dikkatli olsunlar" diye konuştu.
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