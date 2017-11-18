Metrobüste mendil satmak için Haramidere mevkiinde E-5 Karayolu’na atlayan Suriyeli çocukların tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı.Haramidere Metrobüs Durağında çekilen görüntüler, mendil satan Suriyeli çocukların tehlikeli yolculuğunu gözler önüne serdi. Bir grup Suriyeli çocuk E-5 Karayolu’nda hızla ilerleyen araçlara aldırmadan metrobüs durağına geçmeye çalıştı. Seyir halinde olan araçların arasından koşarak metrobüs yoluna geçen çocuklar, demir bariyerlerin altından geçerek durağa girdi. Mendil satan çocukların E-5’teki tehlikeli anları saniye saniye kameralara yansıdı.
(Özel Haber) Mendil satan Suriyeli çocuklar metrobüs durağına girmek için E-5’e atladılar
Metrobüste mendil satmak için Haramidere mevkiinde E-5 Karayolu’na atlayan Suriyeli çocukların tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı.