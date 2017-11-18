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18 Kasım 2017 Cumartesi 10:54

(Özel Haber) Mendil satan Suriyeli çocuklar metrobüs durağına girmek için E-5’e atladılar

Metrobüste mendil satmak için Haramidere mevkiinde E-5 Karayolu’na atlayan Suriyeli çocukların tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı.

(Özel Haber) Mendil satan Suriyeli çocuklar metrobüs durağına girmek için E-5'e atladılar
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Metrobüste mendil satmak için Haramidere mevkiinde E-5 Karayolu’na atlayan Suriyeli çocukların tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı.

Haramidere Metrobüs Durağında çekilen görüntüler, mendil satan Suriyeli çocukların tehlikeli yolculuğunu gözler önüne serdi. Bir grup Suriyeli çocuk E-5 Karayolu’nda hızla ilerleyen araçlara aldırmadan metrobüs durağına geçmeye çalıştı. Seyir halinde olan araçların arasından koşarak metrobüs yoluna geçen çocuklar, demir bariyerlerin altından geçerek durağa girdi. Mendil satan çocukların E-5’teki tehlikeli anları saniye saniye kameralara yansıdı.

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