(Özel Haber) Mendil satan Suriyeli çocuklar metrobüs durağına girmek için E-5’e atladılar

Haramidere Metrobüs Durağında çekilen görüntüler, mendil satan Suriyeli çocukların tehlikeli yolculuğunu gözler önüne serdi. Bir grup Suriyeli çocuk E-5 Karayolu’nda hızla ilerleyen araçlara aldırmadan metrobüs durağına geçmeye çalıştı. Seyir halinde olan araçların arasından koşarak metrobüs yoluna geçen çocuklar, demir bariyerlerin altından geçerek durağa girdi. Mendil satan çocukların E-5’teki tehlikeli anları saniye saniye kameralara yansıdı.

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