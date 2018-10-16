(Özel Haber) Mültecilerin yeni kaçış yöntemi ‘hücre evi’

Yunanistan ve Bulgaristan’a kara sınırı nedeniyle ‘Avrupa’ya umut yolculuğunun’ kilit şehri Edirne’de, Emniyet Müdürlüğü ekipleri mültecilere adeta göz açtırmıyor. Sabaha karşı yapılan operasyonda 2+1 evi hücre evine çeviren 20 kaçak mülteci kıskıvrak yakalandı.

Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle Avrupa hayaliyle Türkiye’ye gelen kaçak mülteciler, deniz yolunda İzmir’i, karayolunda ise Edirne ve Kırklareli’ni güzergah olarak kullanmaya devam ediyor. Denizde ve karada yaşanan onca mülteci facialarına rağmen, Avrupa’yı umut kapısı olarak gören mülteciler, yakalanmamak için farklı yöntemler uygulamaya çalışıyor. Toplanma, barınma ve hazırlık evleri oluşturmaya çalışan mülteciler, daha sonra küçük gruplar halinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışıyor.

Polisin ‘dur’ ihtarından koşarak kaçtılar

Suriye, Cezayir, Fas gibi ülkelerden yasa dışı yollarla Türkiye’ye giren ve Edirne’de bir evi hücre evine çeviren mülteciler, polis ekiplerinin dikkatli ve titiz çalışması sonucu kıs kıvrak yakalandı. Dün gece sabah saat 04.00 sıralarında Dilaverbey Mahallesi civarında devriye görevi yürüten ekipler, mülteci olabileceklerinden şüphelendikleri yaya olan bir gruba kimlik kontrolü yapmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheliler, koşarak ara sokaklar izlerini kaybettirdiklerini düşündüler. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkatli ve titiz takipleri sonucu yaya olarak kaçan mültecilerin aynı mahalle içerisinde bulunan bir eve giriş yaptıkları tespit edildi.

2+1 evi hücre evine çevirdiler: tam 20 mülteci çıktı

Polis ekiplerinin, söz konusu adreste aldığı geniş güvenlik önlemleri ve takviye ekiplerinin gelmesi ile birlikte, operasyon başladı. İzlerini kaybettirdiklerini düşünen mülteciler, polisin baskınıyla büyük bir şok yaşadı. 2+1 ev içerisinde toplam 20 mülteci kıs kıvrak yakalandı. Ev içerisinde yapılan kontrollerde yere yayılmış onlarca yatağın olduğu ve sağlıksız koşullarda mültecilerin barınmaya çalıştığı tespit edildi. Yapılan kimlik kontrollerinde pasaport ve gerekli evrak ibraz edemeyen mülteciler, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.