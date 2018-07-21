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21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:09

(Özel haber) Sahipli köpeği çalan hırsız güvenlik kameralarını hesaba katmadı

Bursa’da sahipli köpeği çalan hırsız kameralara yakalandı.

(Özel haber) Sahipli köpeği çalan hırsız güvenlik kameralarını hesaba katmadı
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Bursa’da sahipli köpeği çalan hırsız kameralara yakalandı.

Mişa adlı sahipli köpek, evlerinin önündeki benzinlikte yeşil alanda oyun oynadığı sırada bir adam tarafından tasmasından sürüklenerek götürüldü. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde saçsız, beyaz gömlekli, 35-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen şüphelinin yeşil alanda oyun oynayan köpeği tasmasında tutarak sürüklediği görülüyor. Bir başka güvenlik kamerasında ise bir dükkanın önünde durup köpeğin tasmasını sökmeye çalıştığı, fakat yoldan geçen bir kadının köpeği sevmek istemesi üzerine tasmayı sökmekten vazgeçtiği ve sonra ortadan kaybolduğu görülüyor.

Köpeğin sahibi Büşra A, çocuklarının en iyi arkadaşı olduğunu söylediği Mişa’nın bulunması için Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne gidip şikayette bulundu. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyip, köpeği çalan hırsızın eşkalini belirledi. Büşra A, köpeğini bulanların insaniyet namına çevredeki en yakın polis karakoluna başvurmasını istedi.

Mişa’nın tarçın renginde, İngiliz cooker cinsi ve 1 yaşında olduğu, burun deliklerinin sağ tarafının siyah ve sol tarafının beyaz olduğu bildirildi.
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