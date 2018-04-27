(Özel Haber) Sanat atölyesine giren 2 hırsız kıskıvrak yakalandı

Kadıköy’de sanat atölyesine giren iki hırsızlık zanlısı polisi görünce bir odaya saklandı. Polis etrafı sararak yaptığı çalışma sonrası hırsızları kıskıvrak yakaladı.

Kadıköy’de sanat atölyesine giren iki hırsızlık zanlısı polisi görünce bir odaya saklandı. Polis etrafı sararak yaptığı çalışma sonrası hırsızları kıskıvrak yakaladı.

Olay, 06.00 sıralarında, Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Iğrıp Sokak’ta bulunan bir sanat atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dört katlı atölyenin giriş katındaki bir pencerenin korkuluklarını söktükten sonra camı kıran yabancı uyruklu iki şahıs içeri girdi. İçeri giren hırsızlık zanlıları, atölyede bulunan değerli antikaları yanlarında getirdikleri çuvala koymaya başladı. Çevredeki vatandaşlar kırık camı görmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi.

Polisler gelince bir odaya saklandılar

Polis ekiplerinden edinilen bilgiye göre, hırsızlık şüphelisi iki şahsın, ekiplerin geldiğini anlayınca yukarı katta bir odaya saklandığı ve odanın kapısını kitledikleri öğrenildi. Kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri hırsızlık şüphelisi iki şahsı kıskıvrak yakaladı. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.