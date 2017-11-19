Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Kasım 2017 Pazar 09:21

(Özel haber) Taksim’de ağaçta mahsur kalan kedi için vatandaşlar seferber oldu

Taksim’de ağaçta mahsur kalan kedi için vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi alkışlar arasında mahsur kaldığı yerden kurtardı.

(Özel haber) Taksim'de ağaçta mahsur kalan kedi için vatandaşlar seferber oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Taksim’de ağaçta mahsur kalan kedi için vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi alkışlar arasında mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Beyoğlu Taksim Meydanı Sıraselviler Caddesi üzerindeki bir ağaca çıkan kedi, aşağıya inemeyerek mahsur kaldı. Kedinin ağaçtan inemediğini gören vatandaşlar, kediyi kurtarmak için seferber oldu. Ağaca çıkamayan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri vatandaşların alkışları eşliğinde kediyi ağaçtan alarak aşağıya indirip özgünlüğüne kavuşturdu.

Caddede bulunan vatandaşlardan biri, kedinin 3 gündür ağaçta olduğunu söyleyerek, "Yemek vermeye çalıştık, yemiyor ve su da içmiyor. Uyuyor 3 gündür. Merdivenle indirmeye çalıştım daha yukarı çıktı. İtfaiyeye haber verdik birazdan ekipler gelip kurtaracaklar. Barınağa teslim edip yeme, içme ihtiyacını belediye karşılayacak. İnşallah hayvanı kurtarmış olacağız" dedi.

İtfaiye ekiplerinini çalışmaları sonucunda kurtarılan kedi kaçarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların kedinin kurtarılma anını izlemeleri ve telefonla kaydetmeleri ise dikkat çekti.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<