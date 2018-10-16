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16 Ekim 2018 Salı 10:20

(Özel Haber) Tartıştığı minibüs şoförünün telefonunu böyle çaldı

Bursa’da cep telefonunu çalmak için hareket halindeki minibüs şoförü ile tartışma çıkaran yolcu, tartışmanın fiziki müdahaleye dönüştüğü sırada cep telefonunu çaldı. Telefonu çaldıktan sonra bir anda tartışmayı bitiren hırsız,...

(Özel Haber) Tartıştığı minibüs şoförünün telefonunu böyle çaldı
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Bursa’da cep telefonunu çalmak için hareket halindeki minibüs şoförü ile tartışma çıkaran yolcu, tartışmanın fiziki müdahaleye dönüştüğü sırada cep telefonunu çaldı. Telefonu çaldıktan sonra bir anda tartışmayı bitiren hırsız, dakikalar sonra minibüsten ayrıldı. Tüm bu yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kent Meydanı-Ovaakça minibüs hattında şoförlük yapan Abdulbaki S.’nin aracına Kent meydanı durağında bir yolcu bindi. Abdulbaki S.’nin hemen arkasındaki koltuğa oturan şahıs, bir süre sonra Abdulbaki S. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında hareket halindeki minibüs şoförüne fiziki müdahalede bulunmaya başlayan şahıs, bir anda şoförün yanında bulunan cep telefonunu çaldı. Telefon çaldıktan sonra tartışmayı bitiren şahıs, birkaç dakika sonra minibüsten inerek olay yerinden uzaklaştı. Tüm bu yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Minibüs şoförü Abdulbaki S. olaydan sonra cep telefonunun olmadığını fark etti. Araçta bulunan güvenlik kameralarını incelenmesinin ardından, telefonun tartışma sırasında çalındığını anladı. Durumu polis ekiplerine haber veren S., hırsız hakkında şikayetçi olurken, kamera kayıtlarını inceleme altına alan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Tartışma sırasında cep telefonu çalınan şoförün oğlu Yunus S., “Babam minibüs şoförlüğü yapıyor. Şahıs 08.30’da Kent Meydanı’dan araca biniyor. İlerleyen dakikalarda “ çok hız yapıyorsun” gibi basit sebeplerden kasti bir şekilde tartışma çıkarıyor. Fiziki müdahalede de bulunuyor. Babam da seyir halinde olduğu için sakinleştirmeye çalışıyor. O sırada şahıs, fiziki müdahale yaptığı anda boş bir an buluyor ve o esnada vites kolunun yanında bulunan akıllı cep telefonun alıyor. Telefonu alarak tek hamlede cebine koyuyor. 2-3 dakika sonrada Yeniceabat yakınlarında minibüsten iniyor. Biz gerekli yerlere başvuruları yaptık. Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Telefonun maddi değeri önemli değil, burada hem şoföre karşı yapılmış bir şey var, hem de yolculara. Hareket halindeki minibüsün şoförüne müdahalede bulunuyor” dedi.
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