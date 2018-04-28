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28 Nisan 2018 Cumartesi 13:12

(Özel Haber) Yanlış rapor 19 yaşındaki gencin hayatına mal oldu iddiası

Bursa’da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede teşhis konulamadığı iddia edilen 19 yaşındaki engelli genç hayatını kaybetti. Ailenin şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. Hastanenin dışarıdan görüntüleme hizmeti...

(Özel Haber) Yanlış rapor 19 yaşındaki gencin hayatına mal oldu iddiası
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Bursa’da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede teşhis konulamadığı iddia edilen 19 yaşındaki engelli genç hayatını kaybetti. Ailenin şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. Hastanenin dışarıdan görüntüleme hizmeti aldığı firmanın yanlış rapor verdiği öne sürüldü.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana gelen olayda, Kanyılmaz ailesi yüzde 99 engelli çocukları Recep Kanyılmaz’ı karın ağrısı şikayetiyle Gemlik Devlet Hastanesi’ne götürdü. Engelli gencin patlayan apandisi çekilen ultrasonda fark edilemedi. 2 gün sonra tekrar rahatsızlanan genç ailesi tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülünce gerçek ortaya çıktı. Burada ameliyata alınan gencin apandisinin patladığı ve 2 gün böyle gezdiği anlaşıldı. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edilen genç kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Gözyaşı döken anne Serap Yılmaz ve baba Doğan Yılmaz, çocuklarının ihmal sonucu öldüğünü belirtirken, sorumlular hakkında şikayetçi oldular. Şikayet üzerine soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcısı Recep Kanyılmaz’ın cansız bedenini otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırttı.

Çocuğunun cenazesini gözyaşları içinde alan Baba Doğan Kanyılmaz, ‘Geçtiğimiz Pazar günü oğlumu Gemlik Devlet Hastanesi’ne götürdüm. Burada serum takıp geri gönderdiler. Ertesi gün tekrar götürdüm tekrar serum takıp gönderdiler. Bir sonraki gün bizi ultrason sırasında çocuğum engelli olduğu halde öncelik vermediler. Ben de çocuğumu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdim. Burada çocuğumun apandisinin patladığı ameliyata alınması gerektiğini söylediler. Burada çocuğum ameliyat oldu. Burada bize "çocuğunuz çok iyi" dediler. Sonra bizi arayıp çocuğumuzun vefat ettiğini söylediler. Çocuğumun ölümünden sorumlu olanlardan şikayetçiyim’ dedi.

Anne Serap Yılmaz, çocuğunun ölümünde ihmal olduğunu belirterek, sorumlular hakkında şikayetçi olduğunu söyledi.

Hastaneden yapılan açıklamada ise; olayın hastaneye dışarıdan görüntüleme hizmeti veren firmanın verdiği rapordan kaynaklandığı ifade edildi.
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