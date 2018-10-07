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07 Ekim 2018 Pazar 09:00

(Özel) İstanbul’da 400 bin liralık lüks cip alev alev yandı

Beykoz’da yaklaşık 400 bin lira değerindeki lüks cipte seyir halindeyken yangın çıktı. Alev alev yanan cip, vatandaşlar tarafından hortumla söndürülmeye çalışıldı.

(Özel) İstanbul'da 400 bin liralık lüks cip alev alev yandı
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Beykoz’da yaklaşık 400 bin lira değerindeki lüks cipte seyir halindeyken yangın çıktı. Alev alev yanan cip, vatandaşlar tarafından hortumla söndürülmeye çalışıldı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Beykoz Acarlar Mahallesi Görele yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Görele Mahallesi’ne giden yol üzerinde seyir halinde bulunan Fatih Aydın idaresindeki 34 FA 9161 plakalı lüks cipte elektrik tesisatında yaşanan arıza nedeniyle yangın çıktı. Araçtan dumanların çıktığını gören sürücü Aydın, cipten inerek yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye başladı. O sırada çevredeki vatandaşlarda durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı alan ekipler yola çıktıkları esnada cipin motor kısmında başlayan yangın aracın diğer bölümlerine de sıçradı.

Lüks cipe hortumla müdahale

Yangını gören vatandaşlar da yakınlardaki bir iş yerinden hortum çekerek suyla yangını söndürmeye çalıştı. Ancak vatandaşlarda yangının ilerleyişini durduramadı. İtfaiye ekiplerinin kısa bir süre sonra olay yerine gelmesinin ardından asıl müdahale başladı. Patlama tehlikesine karşı müdahale sırasında dikkatli oldukları görülen itfaiye ekipleri, aracın ön kaputunu açmakta da zorlandı. Ekipler daha sonra ön kaputu bir demir yardımıyla açmak zorunda kaldı.

400 bin liralık cip kullanılama hale geldi

Elektrik arızası nedeniyle yangın çıktığı öğrenilen yaklaşık 400 bin lira değerindeki lüks cip, kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında yol ulaşıma kapatılırken, iş çıkışı olması nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Yangının söndürülmesiyle birlikte yol tekrar ulaşıma açıldı.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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