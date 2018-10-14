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14 Ekim 2018 Pazar 09:19

(Özel) İstanbul’da çılgın gençler takla atarak çatıdan atladı

İstanbul’da metrobüs üstünde yaptığı sörf ile tanınan parkur sporcusu Jack Kahyaoğlu, bu kez arkadaşlarıyla beraber Bağcılar’da gizlice girdikleri bir apartmanın çatısından başka çatıya takla atarak atladı. Şov uğruna akrobatik hareketler yaparak canlarını hiçe sayan gençler, o anlar kaydedip bir de sosyal medyadan yayınladı.

(Özel) İstanbul'da çılgın gençler takla atarak çatıdan atladı
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İstanbul’da metrobüs üstünde yaptığı sörf ile tanınan parkur sporcusu Jack Kahyaoğlu, bu kez arkadaşlarıyla beraber Bağcılar’da gizlice girdikleri bir apartmanın çatısından başka çatıya takla atarak atladı. Şov uğruna akrobatik hareketler yaparak canlarını hiçe sayan gençler, o anlar kaydedip bir de sosyal medyadan yayınladı.

Türkiye’nin, metrobüs üzerinde 12 durak boyunca yolculuk yapmasıyla tanıdığı parkur sporcusu Jack Kayhaoğlu, bu kez yüksek bir binanın çatısından başka çatıya atlamak için arkadaşlarıyla plan yaptı. Çılgın gençler Bağcılar Çiftlik Mahallesi’ndeki yüksek bir apartmana gizlice girerek izinsiz şekilde çatısına çıktı. Çatıda bir süre dolaşan gençler ardından takla atarak karşı çatıya geçti. Bir anlık hatanın ölümle sonuçlanacağının farkında bile olmayan olmayan gençler, şov uğruna akrobatik hareketler yaptı. Yürekleri ağza getiren tehlikeli oyunu saniye saniye kaydeden gençler, bir de sosyal medyadan yayınladı.
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