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08 Ekim 2018 Pazartesi 09:21

(Özel) İstanbul’da yabancı uyruklu gençlerin yumruk ve tokatlı kavgası kamerada

Kasımpaşa’da seyir halindeki araçta tartışmaya başlayan yabancı uyruklu 2 genç, hızını alamayınca sokak ortasında birbirine yumruk ve tokat atarak kavga etti. Çevredekilerin uyarısı üzerine tekrar araca binen gençler seyir halindeyken kavgaya devam etti. O anlar ise kask kamerasına yansıdı.

(Özel) İstanbul'da yabancı uyruklu gençlerin yumruk ve tokatlı kavgası kamerada
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Kasımpaşa’da seyir halindeki araçta tartışmaya başlayan yabancı uyruklu 2 genç, hızını alamayınca sokak ortasında birbirine yumruk ve tokat atarak kavga etti. Çevredekilerin uyarısı üzerine tekrar araca binen gençler seyir halindeyken kavgaya devam etti. O anlar ise kask kamerasına yansıdı.

Beyoğlu Kasımpaşa Cami Kebir Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobildeki yabancı uyruklu 2 genç, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından gençlerden biri otomobilden inerek yürümeye başladı. Ancak kısa bir süre sonra sinirlerine hakim olamayan genç, araca yaklaşıp camına vurdu. Bunun üzerine otomobildeki diğer genç, araçtan inerek arkadaşına yumruk attı. Birbirlerine yumruk ve tokat atan gençler çevredekilerinin uyarısı üzerine tekrardan otomobile bindi. Bu sefer de gençler aracın içerisinde kavga etmeye başladı. Dakikalarca seyir halinde kavga eden gençleri, yine seyreden sürücüler korna çalarak uyardı. Bir süre sonra ayrılan gençler, durdurdukları otomobilden inerek, motosikletliden sigara istedi. Tüm bu yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
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