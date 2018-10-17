(Özel) Jandarmanın ele geçirdiği İbranice kitap incelenecek

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda ele geçirilen ve İbranice el yazısı ile dini resim ve figürlerin yer aldığı kitap, incelenmek üzere müze yetkililerine teslim edildi.Gaziantep’te İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube...

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda ele geçirilen ve İbranice el yazısı ile dini resim ve figürlerin yer aldığı kitap, incelenmek üzere müze yetkililerine teslim edildi.

Gaziantep’te İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi Akyol Mahallesi’nde yaşayan Suriye uyruklu A.E.’ye yönelik düzenlediği operasyonla, 13. yüzyıldan kaldığı ve İbranice yazıldığı tahmin edilen 2 adet kitap ele geçirmişti. Gözaltına alınan Suriyeli şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, kitaplar ise Gaziantep Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Kitaplar incelenecek

Suriye’den getirildiği tahmin edilen kitaplar eski, yıpranmış görüntüsü ve İbranice yazısı ile dikkat çekiyor. Ayrıca İncil’de bulunan dini figür ile resimlerin benzerinin de yer aldığı kitapların el yazması bir İncil olup olmadığı yönünde araştırma yapılıyor. Müze Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınan kitap ile ilgili inceleme başlatıldı.