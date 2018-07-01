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01 Temmuz 2018 Pazar 09:11

(Özel) Kaykaycı gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Galata Köprüsünden Taksim istikametine giden motosiklete takılan kaykaycı 2 genç ölüme davetiye çıkardı. Hayatlarını tehlikeye atan 2 gencin o anları kameraya yansıdı.

(Özel) Kaykaycı gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
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Galata Köprüsünden Taksim istikametine giden motosiklete takılan kaykaycı 2 genç ölüme davetiye çıkardı. Hayatlarını tehlikeye atan 2 gencin o anları kameraya yansıdı.

Fatih’te bir motosikletin arkasından tutunarak kayan 2 gencin tehlikeli yolculuğu az kalsın faciayla sonuçlanıyordu. Galata Köprüsü üzerinde seyir halinde ve üzerinde 2 kişinin olduğu motosikletin arkasına tutunarak dakikalarca kayan gençler, trafikteki diğer araç sürücülerinin ikazlarına aldırış etmedi. Taksim yönüne ilerleyen motora tutunarak seyreden gençler daha sonra motosikletin durmasıyla tutunmayı bıraktı. Hayatlarını tehlikeye atan 2 gencin o anları kamera yansırken, kaykaycı gençler daha sonra hiç bir şey olmamış gibi oradan uzaklaştı.
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