(Özel) Kazadan kıl payı kurtuldu

Edinilen bilgiye göre olay, Tekirdağ’ın Şarköy yolu üzerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Hasan Aydın yolda seyir halindeyken, karşı şeritten gelen bir başka motosiklet sürücüsü hatalı sollama yaparak araçları sıkıştırdı. Hasan Aydın sıkışan araçlar arasında zor anlar yaşadı.

Tekirdağ’da bir motosiklet sürücüsünün iki aracın ortasında kalarak yaşadığı zor anlar, kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Tekirdağ’da bir motosiklet sürücüsünün iki aracın ortasında kalarak yaşadığı zor anlar, kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.Edinilen bilgiye göre olay, Tekirdağ’ın Şarköy yolu üzerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü...

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