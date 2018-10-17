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17 Ekim 2018 Çarşamba 09:08

(Özel) Kontrolden çıkan araç karşı şeritten gelen araca ok gibi saplandı

Bakırköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak karşı şeritten gelen bir otomobile ok gibi saplandı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2 sürücü de yaralandı. Kazayı görenler ise şaşkına döndü.Kaza,...

(Özel) Kontrolden çıkan araç karşı şeritten gelen araca ok gibi saplandı
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Bakırköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak karşı şeritten gelen bir otomobile ok gibi saplandı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2 sürücü de yaralandı. Kazayı görenler ise şaşkına döndü.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bakırköy Rauf Orbay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ZT 6697 plakalı otomobil, refüje çarptı. Refüjü de aşan araç, karşı şeritten gelen 34 GT 9699 plakalı otomobile ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 2 sürücü de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde yoğun trafik oluştu. Olay yerine gelen çekici ekiplerinin, kazaya karışan araçları kaldırması sonucu trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 2 aracı üst üste gören diğer sürücüler ise şaşkına döndü.
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