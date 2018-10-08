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08 Ekim 2018 Pazartesi 11:21

(Özel) Köyün ortasında toprak çöktü, dev çukur oluştu

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki bir köyün orta yerinde kendiliğinden oluştuğu öne sürülen dev çukur, köylüleri tedirgin ediyor.Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yamaçaltı kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya...

(Özel) Köyün ortasında toprak çöktü, dev çukur oluştu
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Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki bir köyün orta yerinde kendiliğinden oluştuğu öne sürülen dev çukur, köylüleri tedirgin ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yamaçaltı kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, İsmail Çetinkaya’ya ait evin önünde aniden toprak çöktü. Panikleyerek bölgeye giden köylüler, yaklaşık 8 metre derinliğinde, 5 metre genişliğinde dev bir çukurun oluştuğunu gördü. Duruma anlam veremediklerini belirten köylüler, yetkililerin bölgede inceleme yapmasını istedi.

Evinin yakınında çukur oluşan İsmail Çetinkaya, 3 gün önce de toprak kayması sonucu evinin bir bölümünün yıkıldığını aktararak, tedirgin olduklarını söyledi. Yetkililerin bölgede araştırma yapmasını isteyen Çetinkaya, “Hayatımda ilk defa böyle bir çukur gördüm. Yaklaşık 10 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde bir çukur oluştu. İlk önce çok korktuk. Yetkililerden yardım istiyoruz. Bundan 3 gün önce de evimin bir kısmı toprak çökmesi sonucu yıkıldı. Tedirginiz, en azından birileri gelip inceleme yaparsa, ne olduğunu anlarız” dedi.

Köy sakinlerinden Aziz Taş da oluşan çukurun tehlike arz ettiğini belirterek, bölgede inceleme yapılmasını istedi.
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