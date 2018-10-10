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10 Ekim 2018 Çarşamba 09:03

(Özel) Mağaza hırsızları önce kameraya ardından polise yakalandı

İstanbul Beylikdüzü’nde bir mağazadan ayakkabı çalan yabancı uyruklu biri kadın iki hırsız önce güvenlik kamerasına ardından tekrar soyguna geldikleri mağazada polise yakalandı.

(Özel) Mağaza hırsızları önce kameraya ardından polise yakalandı
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İstanbul Beylikdüzü’nde bir mağazadan ayakkabı çalan yabancı uyruklu biri kadın iki hırsız önce güvenlik kamerasına ardından tekrar soyguna geldikleri mağazada polise yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü’nde bulunan bir ayakkabı satış mağazasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen biri kadın 2 hırsız müşteri gibi bir mağazaya geldi. Burada birkaç ayakkabıya bakıp deneyen 2 kişi yanlarında getirdikleri kesici aletle ayakkabıların alarmını söktü. 2 kişi ayakkabıları alarak elini kolunu sallayarak mağazadan ayrıldı.

Durumu fark eden mağaza çalışanları ise olayı polise bildirdi. Olaydan birkaç gün sonra tekrar aynı mağazaya hırsızlık yapmaya gelen şüpheli iki kişi mağaza çalışanlarının dikkatinden kaçmadı. Şüpheliler kapıda bekletildi ve olay yerine polis çağrıldı. Olaya gelen polis ekipleri kameradan tespit ettiği şüphelileri kıskıvrak yakalayarak polis merkezine götürdü.

Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, 2 şüpheli şahsın müşteri gibi geldiği mağazada ayakkabı denemesi ve denediği bazı ayakkabıların alarmlarını koparak çaldıkları görülüyor.
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