IHAAW193227-ASA/27-04-2018 - Özel Meditime Cerrahi Tıp Merkezi Otoparkına aracını park eden Rüstem Üçel isimli çocuk doktoruna kimliği belirsiz kişi yada kişiler motosikletle gelip ateş etti. Yaralanan doktor Tıp Merkezinde yapılan ilk müdahale sonrası İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin çalışmaları sürüyor. 27.04.2018 19:32:27 TSI NNNN

IHAAW193227-ASA/27-04-2018 - Özel Meditime Cerrahi Tıp Merkezi Otoparkına aracını park eden Rüstem Üçel isimli çocuk doktoruna kimliği belirsiz kişi yada kişiler motosikletle gelip ateş etti. Yaralanan doktor Tıp Merkezinde yapılan ilk müdahale sonrası İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin çalışmaları sürüyor. 27.04.2018 19:32:27 TSI NNNN

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