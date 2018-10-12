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12 Ekim 2018 Cuma 09:22

(Özel) Motosikletlinin ölümden döndüğü kaza kamerada

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında bir motosiklet sürücüsü seyir halindeyken aniden şerit değiştiren otomobile arkadan çarptı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Özel) Motosikletlinin ölümden döndüğü kaza kamerada
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında bir motosiklet sürücüsü seyir halindeyken aniden şerit değiştiren otomobile arkadan çarptı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinin çıkışında meydana geldi. Köprü çıkışında bir otomobil sol şeritten sağ şeride geçmek istedi. Otomobil sağ şeride geçerken arkadan süratle gelen bir motosikletli otomobile çarptı.

Defalarca takla attı

Kaza sonrası otomobil olay yerinden uzaklaşırken, motosiklet sürücüsü ise motosikletten düşerek defalarca takla attı.

Kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sol şeritte seyir halinde olan bir otomobil, aniden sağ şeride geçmek istiyor. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen motosikletli ise aniden önüne çıkan otomobile arkadan çarpıyor. Çarpışmanın ardından otomobil olay yerinden uzaklaşırken, motosiklet sürücüsü ise motosikletinden düşüyor ve defalarca takla atıyor.
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