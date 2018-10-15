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15 Ekim 2018 Pazartesi 11:40

(Özel) Münbiç’de PYD’li teröristlerin hendek kazdığı bölgelerde Türk askerinden devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Münbiç’te PYD’li teröristlerin kontrol noktasına, 500 metre mesafede devriye görevine başladı.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Münbiç’te Amerika Birleşik Devletleri silahlı kuvvetleri unsurları ile birlikte...

(Özel) Münbiç'de PYD'li teröristlerin hendek kazdığı bölgelerde Türk askerinden devriye
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Münbiç’te PYD’li teröristlerin kontrol noktasına, 500 metre mesafede devriye görevine başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Münbiç’te Amerika Birleşik Devletleri silahlı kuvvetleri unsurları ile birlikte Fırat Kalkanı Bölgesi ile Münbiç arasında kalan hatta bağımsız devriye görevi gerçekleştirildi. Zırhlı araçlar ile bölgeye gelen TSK unsurları PYD’li teröristlerin hendek ile çevrelediği kontrol noktasının yakınında devriye görevini gerçekleştirdi. Yaklaşık 500 metrelik mesafe de bulunan teröristlerin yolları toprakla kapattığı mevzi ve hendek kazdığı görüntülendi.

PYD terör örgütü Münbiç çevresinde bulunan ve şehir merkezine giden alternatif yolları kapatarak sadece iki noktadan şehrin merkezine giriş noktası açmıştı. Terör örgütü tarafından kazılan hendekler İhlas Haber Ajansı, tarafından görüntülenmişti. Şehrin etrafının neredeyse tamamını hendek kazarak çeviren terör örgütü belli noktalara da kalın duvarlar örüldüğü görüntülenmişti. Görüntülerde muhalif gruplar ile PYD/PKK terör örgütü mensuplarının mevzileri arasında sadece 500 metre olduğu görülürken örgüt mensuplarının oluşturduğu mevziler beton duvarlar ve örgüt bayrağının bulunduğu binalar da yer almıştı.
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