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01 Temmuz 2018 Pazar 09:02

(Özel) Ortaköy’de feci kaza: 3 yaralı

Ortaköy’de yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü, virajı alamayınca kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Kaza sonucu sürücüyle birlikte 3 kişi yaralanırken, yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Özel) Ortaköy'de feci kaza: 3 yaralı
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Ortaköy’de yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü, virajı alamayınca kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Kaza sonucu sürücüyle birlikte 3 kişi yaralanırken, yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde 34 MS 0041 plakalı motosikletle cadde üzerinde seyir halinde olan Libya uyruklu Muhammed Mustafa Elhemles, viraja geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet, o esnada kaldırımda yürüyen vatandaşların arasına daldı. Kaza sonucu motosikletin çarptığı kaldırımdaki Arzu K. ve Doğan K. çifti yaralandı. Sürücü ise motosikletten uçarak yere savruldu.

Can pazarı kamerada

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çifte yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ağır yaralanan sürücü Elhemles’i ise yapılan müdahale sonrası Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza sonrası yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.
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