(Özel) Patenli gencin trafikte ölümle dansı kamerada

Beylikdüzü’nde patenli bir gencin akan trafikte yaptığı tehlikeli şov kameralara yansıdı. Araçlar arasında hızla paten kayan genç, hem kendi canını hem de diğer araç sürücülerinin canını tehlikeye attı.

Beylikdüzü’nde patenli bir gencin akan trafikte yaptığı tehlikeli şov kameralara yansıdı. Araçlar arasında hızla paten kayan genç, hem kendi canını hem de diğer araç sürücülerinin canını tehlikeye attı.

Beylikdüzü Haramidere mevkiinde E-5 karayolu üzerinde patenli bir genç hem kendi canını hem de trafikteki diğer araç sürücülerinin canını tehlikeye attı. Trafiğin hızla aktığı yolda araçlar arasında patenle yolculuk yapan gencin rahat tavırları dikkat çekti. Yer yer sol şeride de geçerek tırlar arasında zikzak çizen patenli gencin ölüme davetiye çıkardığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.