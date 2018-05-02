ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:50

(Özel) Pendik’te intihar girişiminde bulunan kadını komşuları kurtardı

Pendik sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen bir çocuk annesi kadın 5’inci katta pencereye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Mahalle sakini iki kişi tarafından kurtarılan kadın sağlık ekiplerine teslim edildi.

(Özel) Pendik'te intihar girişiminde bulunan kadını komşuları kurtardı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Pendik sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen bir çocuk annesi kadın 5’inci katta pencereye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Mahalle sakini iki kişi tarafından kurtarılan kadın sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Pendik Fevziçakmak Mahallesi Yener Sokak’ta bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen bir çocuk annesi kadın henüz bilinmeyen bir nedenle 5’inci kattaki evinin mutfak penceresine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kadını gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise kadının atlama ihtimaline karşın şişme yatak açarak önlem aldı. itfaiye ekiplerini gören kadının panikleyerek camdan sarkması korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Mahalle sakinleri intihara kalkışan kadını kurtardı

Olay sırasında itfaiye ekiplerinin merdivenle çıkmaya çalıştığı sırada yaşanan kargaşadan yararlanan 2 mahalle sakini, balyozla kapıyı kırıp eve girdi. Sessizce kadının yanına yaklaşan komşuları kadını pencereden alarak içeriye çekti. Son anda düşmekten kurtardığı kadını sırtına alan bir kişi aşağıya indirerek sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahale sonrası kadın Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İntihara kalkışan komşusunu cep telefonuyla kaydetti

Sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen kadının intihar girişimi mahallede paniğe neden oldu. Panik sırasında bütün vatandaşlar kadını ikna etmeye çalışırken, bazı apartman sakinleri ise balkona çıkarak olayı cep telefonuyla kaydetti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku