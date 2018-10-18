ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Ekim 2018 Perşembe 10:09

(Özel) Sağduyunun galip geldiği kaza kamerada

İstanbul’da otomobili park etmek istediği sırada motosikleti fark etmeyen sürücü, motosikletli gençlerin düşmesine neden oldu. Kaza sonrası motosikletli genç ilk önce tepki gösterirken, otomobil sürücüsünün kendisinden özür dilemesi tartışmanın önüne geçti. Sağduyunun galip geldiği kaza anları ise kameraya yansıdı.

(Özel) Sağduyunun galip geldiği kaza kamerada
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İstanbul’da otomobili park etmek istediği sırada motosikleti fark etmeyen sürücü, motosikletli gençlerin düşmesine neden oldu. Kaza sonrası motosikletli genç ilk önce tepki gösterirken, otomobil sürücüsünün kendisinden özür dilemesi tartışmanın önüne geçti. Sağduyunun galip geldiği kaza anları ise kameraya yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Bağcılar Osmangazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik yoğunluğunun yaşandığı Osmangazi Caddesi üzerinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü aracını park etmek için yanaşmaya başladığı sırada olanlar oldu. Bir anda aracın yanaşmaya başladığını fark ederek panikleyen motosikletli genç, otomobile çarpmamak için motosikletiyle birlikte yere düştü.

Bu kez kazanın ardından kavga çıkmadı

Motosikletli gençler yaşanan kazayı yara almadan atlatırken, kaza sonrası yaşananlar insanlık ölmemiş dedirtti. Genellikle kaza görüntülerinin ardından alışmış olduğumuz kavga görüntüleri bu kazanın ardından çıkmadı. Otomobilde bulunan sürücü ve arkadaşı araçtan aşağıya inerek, motosikletli gençlerle ilgilendi. Motosikletli gençlerde düşmelerine rağmen, otomobildeki kişilerin kendileriyle ilgilenmesinden memnun olduğu gözlendi. Yaralının olmadığı kaza, sağduyulu davranan iki tarafında anlayışla yaklaşmasının ardından tatlıya bağlandı.

Motosikletle otomobilin karıştığı kaza kamerada

Bağcılar’da yaşanan kaza ve sonrası bir iş yerindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, bir otomobilin yanaşmak istediği sırada bir motosikletli gençlerin düşmesine neden olduğu ve sonrasında otomobilden inerek gençlerle ilgilendikleri görülüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku