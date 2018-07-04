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04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:17

(Özel) Şişli’de otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

Şişli’de sokak arasından kontrolsüz bir şekilde çıkan otomobil motosiklete çarptı. Motosiklet üstünde bulunan iki kişiden biri yola fırlarken, sürücüde otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

(Özel) Şişli'de otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
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Şişli’de sokak arasından kontrolsüz bir şekilde çıkan otomobil motosiklete çarptı. Motosiklet üstünde bulunan iki kişiden biri yola fırlarken, sürücüde otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, Şişli’de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddialara göre, sokak arasından kontrolsüz bir şekilde aniden çıkan otomobil motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklette bulunan iki kişiden biri yola fırlarken, sürücüde otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar kaza zedelerin yardımına koşarken, otomobil sürücüsü de araçtan inerek yaralılara bağırmaya başladı. Yaşanan o anlarda saniye saniye güvenlik kamerasında yansıdı.
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