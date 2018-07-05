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05 Temmuz 2018 Perşembe 09:13

(Özel) Sultanbeyli’de su borusuna sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı

Sultanbeyli’de bir iş yerinin su borusuna sıkışan yavru iki kediyi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonunda kurtardı. Kurtarılan yavru kedilere itfaiye ekipleri mama ve süt verdi. Kediler kısa sürede çevredeki vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin ilgi odağı haline geldi.

(Özel) Sultanbeyli'de su borusuna sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı
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Sultanbeyli’de bir iş yerinin su borusuna sıkışan yavru iki kediyi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonunda kurtardı. Kurtarılan yavru kedilere itfaiye ekipleri mama ve süt verdi. Kediler kısa sürede çevredeki vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin ilgi odağı haline geldi.

Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Kuran Kursu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin su borusuna iki yavru kedi sıkıştı. Kedilerinin miyavlama sesini duyan çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedileri kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonunda yavru iki kedi, çukur açılıp borular kesilerek sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yavru kediler itfaiye ekiplerinin ve çevredeki vatandaşların kısa sürede ilgi odağı oldu. Uzun süredir orada olduğu tahmin edilen yavru kedilere itfaiye ekipleri süt ve mama verdi. Daha sonrasında yavru kediler sağlık kontrolünün yaptırılması için veterinere götürüldü. Hayvanlara karşı şiddet haberlerinin çoğaldığı günlerde, itfaiye ekiplerinin yavru kedileri kurtarma çabası çevredeki vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi.
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