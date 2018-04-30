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30 Nisan 2018 Pazartesi 09:18

(Özel) Taksici, motosiklet sürücüsüne çarpıp kaçtı

İstanbul Karaköy’de seyir halinde olan taksi yanında seyreden motosiklet sürücüsüne çarptıktan sonra kaçtı. Motosikletten yere savrularak yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olay, önceki gün...

(Özel) Taksici, motosiklet sürücüsüne çarpıp kaçtı
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İstanbul Karaköy’de seyir halinde olan taksi yanında seyreden motosiklet sürücüsüne çarptıktan sonra kaçtı. Motosikletten yere savrularak yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Beyoğlu Karaköy Necatibey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası henüz belirlenemeyen bir taksinin sürücüsü, cadde üzerinde seyir halindeyken yanında seyreden motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Taksi şoförü ise durmayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, motosiklet sürücüsüne çarpan taksinin plakasını belirlemek için çalışma başlattı.
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