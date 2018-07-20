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20 Temmuz 2018 Cuma 08:52

(Özel) Taksim Füniküler tünelinden bisikletle indi

Son zamanlarda gerçekleşen bisiklet ölümlerine dikkat çekmek isteyen Downhill Sporcusu, Taksim Füniküler Tüneli’nden yanından Füniküler geçerken bisikletiyle indi. Yaşanan o anlar ise 180 derecelik kamerayla sporcu tarafından kaydedildi.

(Özel) Taksim Füniküler tünelinden bisikletle indi
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Son zamanlarda gerçekleşen bisiklet ölümlerine dikkat çekmek isteyen Downhill Sporcusu, Taksim Füniküler Tüneli’nden yanından Füniküler geçerken bisikletiyle indi. Yaşanan o anlar ise 180 derecelik kamerayla sporcu tarafından kaydedildi.

Geçtiğimiz Pazar günü, Gökmen Binici isimli profesyonel Downhill (Tepeinişi) bisiklet sporcusu son zamanlarda bisikletli ölümlü kazalara ve Türkiye’deki bisiklet parkurlarının az oluşuna dikkat çekmek istedi. Sporcu, bisikletliyle birlikte Taksim Füniküler hattına gitti. Binici, tünelde yokuş aşağıya bisikletliyle inmeye başladı ve bu görüntülerini de üzerindeki geniş açı kamerayla kaydetti. Binici, yanından hızla geçen Füniküler’e de aldırış etmezken tehlikeli sporunu kazasız bir şekilde tamamlandı.

Son zamanlardaki ölümlü bisiklet kazalarına dikkat çekmek istedikleri için böyle bir yol seçtiğini söyleyen Binici, "Yaptığımız yer trafiğe kapalı bir yerdi. İnsanların zor duruma girmemeleri için böyle bir yer seçtik. Son zamanlarda bisiklet kazaları çok fazla oluyordu ölümlü sonuçlanıyordu bunlarda. Hatta tanıdığımız dostlardan birisi bisiklet sürerken kazada öldü. Duyarlı davrandık bizde. Nasıl yaparız diye düşündük. İnsanların dikkatini nasıl çekeriz diye düşündük. Biraz tehlikeli oldu ama sonucu güzel oldu. Diğer amacımız da bisiklet parkurlarının olmayışı. Ben yurt dışında ülkemizi Avrupa’da temsil etmiş bir sporcuyum. Parkurlarımız olmadığı için sporcularımız geliştiremiyor kendini. Parkurlar olmadığı içinde yollara çıkıyorlar. Devletten istediğimiz bisiklet parkurlarının olması. Coğrafyamız çok güzel dağlarla çevrili bunun için çok uygun yerlerimiz var. Parkurların yapılmasını çok istiyoruz" dedi.
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