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17 Ekim 2018 Çarşamba 09:09

(Özel) Taksim’de hafriyat boşaltan iş makinesinin altından geçen vatandaşlar yürekleri ağza getirdi

Taksim’de kamyona hafriyat malzemesi taşıyan iş makinesinin altından geçen vatandaşlar yürekleri ağza getirdi. Vatandaşların tehlikeyle burun buruna geldiği anlar kameralara yansıdı.

(Özel) Taksim'de hafriyat boşaltan iş makinesinin altından geçen vatandaşlar yürekleri ağza getirdi
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Taksim’de kamyona hafriyat malzemesi taşıyan iş makinesinin altından geçen vatandaşlar yürekleri ağza getirdi. Vatandaşların tehlikeyle burun buruna geldiği anlar kameralara yansıdı.

Olay, Taksim Zambak Sokakta dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta park halinde olan kamyona iş makinesiyle hafriyat malzemesi taşındı. Bu sırada sokaktan geçmek isteyen vatandaşlar ise hafriyat malzemesi taşıyan iş makinesinin altından yürüdü. Vatandaşların tehlikeyle burun buruna geldiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir iş makinesi hafriyatı inşaattan alıp kepçeyle kamyona boşaltırken, bu sırada yayalar iş makinesinin altından geçiyor.
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