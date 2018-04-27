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27 Nisan 2018 Cuma 09:27

(Özel) Taksim’de motosikletli ölümden kıl payı böyle kurtuldu

İstanbul Taksim’de cadde üzerinde seyreden motosikletli kendisine çarpan özel halk otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı kameralara yansırken, şoförünün araçtan inip otobüsün boyalarına bakması "bu kadarına pes"...

(Özel) Taksim'de motosikletli ölümden kıl payı böyle kurtuldu
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İstanbul Taksim’de cadde üzerinde seyreden motosikletli kendisine çarpan özel halk otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı kameralara yansırken, şoförünün araçtan inip otobüsün boyalarına bakması "bu kadarına pes" dedirtti.

Kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yeşilköy-Taksim seferini yapan 72T hat numaralı 34 YP 0394 plakalı özel halk otobüsünün şoförü kavşağa gireceği esnada yanında seyreden motosikletliye çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yere düşerek otobüsün altına girmekten son anda kurtuldu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otobüsteki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Motosikletliye değil otobüsün boyalarına baktı

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların yardımıyla yere düşen sürücü ve motosikleti yerden kaldırıldı. Otobüsteki yolcular ise kapıdan dışarıya bakarak olanı biteni izledi. O esnada otobüsün içinden elinde telefonla dışarıya çıkan şoförün, motosikletli gencin yanına gitmek yerine sökülen boyaları kontrol etmesi, "bu kadarına pes" dedirtti. Bir süre sonra otobüs şoförü olay yerinden ayrıldı.
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