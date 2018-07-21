ASAYİŞ:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:14

(Özel) Taksim’de turizm polisinden şok uygulama

İstanbul Beyoğlu’nda turizm polisi gece saatlerinde alkollü mekanlarda denetim yaptı. İstiklal Caddesi’nde yapılan şok uygulamada eğlence kulübüne gelen bir turist kendisinden fazla para alındığını öğrenince gözyaşlarına boğuldu.

(Özel) Taksim'de turizm polisinden şok uygulama
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İstanbul Beyoğlu’nda turizm polisi gece saatlerinde alkollü mekanlarda denetim yaptı. İstiklal Caddesi’nde yapılan şok uygulamada eğlence kulübüne gelen bir turist kendisinden fazla para alındığını öğrenince gözyaşlarına boğuldu.

Turizm polisi tarafından dün gece Taksim Meydanı’nda turistlere yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında ticari taksiler ve Uber araçlarında da denetlemeler yapıldı. Denetimlerde ticari taksilerde bulunan turistlere bilgilendirme yapan turizm polisleri, taksicileri turistlere fazla fiyat vermemeleri gerektiği konusunda uyarıldı.

Alkollü mekanlarda denetim yapıldı

Turizm polisi tarafından gece saatlerinde yapılan şok uygulamada İstiklal Caddesi üzerinde bulunan ve turistlerin uğrak yerleri olan eğlence mekanlarında müşterilere sunulan alkollü içeceklerin kaçak olup olmadığını inceledi. Belediye görevlileri, Maliye ile birlikte şok baskın düzenleyen turizm polisi, İstiklal Caddesi’nde bulunan eğlence mekanlarını inceleyip denetledi.

Turist fazla para verdiğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu

Bazı eğlence kulüplerinde müşterilere sahte alkol verildiği tespit edildi. Eğlenmek için gece kulübüne gelen Pakistanlı olduğu öğrenilen bir turist kendisinden fazla para alındığını öğrenince göz yaşlarına boğuldu. Denetim yapılan eğlence mekanlarında sahte oldukları belirlenen içeceklere el konurken, sahte bandrollü ve kaçak alkol satışı yapan iş yeri sahipleri karakola götürüldü.

Öte yandan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde hanutçulara yönelik yapılan operasyonda 5 kişiye idari para cezası kesildi.
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